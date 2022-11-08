سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-11-2022، ببداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مستوى صرف عند: 78.22 جنيه للشراء، و 78.72 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا بأسعار عملة دولة الكويت في البنوك الخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية والحكومية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 77.11 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 75.32 جنيه للشراء، و 78.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي، في بنك التنمية الصناعية، بلغ مستوى صرف عند: 75.78 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، إلى 75.40 جنيه للشراء، و 78.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 73.51 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 78.24 جنيه للشراء، و 78.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، وصل مقابل الجنيه المصري، إلى 75.41 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 76.42 جنيه للشراء، و 78.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 74.97 جنيه للشراء، و 82.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 78.24 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 73.86 جنيه للشراء، و 78.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، بـ 73.48 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.