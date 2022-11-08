صعد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار 37 قرشًا في سعر الشراء، و15 قرشًا في البيع، بحسب تحديث البنك المركزي المصري، الذي أفاد بأن العملة الكويتية سجلت متوسط سعر صرف 78.59 جنيه للشراء، و78.87 للبيع، بحسب موقع البنك، وترصد جريدة المال أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، وفقًا للمواقع الرسمية لبعض البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 75.80 جنيه للشراء، 78.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 76.80 جنيه للشراء، 78.92 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 73.74 جنيه للشراء، 78.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 75.72 جنيه للشراء، 78.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.30 جنيه للشراء، 78.90 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي: 75.28 جنيه للشراء، 82.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 75.33 جنيه للشراء، 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 78.33 جنيه للشراء، 78.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 74.17 جنيه للشراء، 79.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 76.98 جنيه للشراء، 78.90 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي: 78.43 جنيه للشراء، 78.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه المصري: 75.23 جنيه للشراء، 81.18 للبيع.