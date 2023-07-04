سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في قطر الوطني الأهلي
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني، 94.75 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.42 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر
وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر إلى 100.10 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.