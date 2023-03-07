سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ارتفاع الشراء لـ 3 قروش، والبيع لـ 16 قرشا، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.22 جنيه للشراء، و 100.57 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير، أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.31 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، بـ 95.29 جنيه للشراء، و 102.75 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.61 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، بـ 100.32 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.01 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 96.63 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.60 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.08 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، بـ 95.41 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطنى

حقق سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصري، 94.80 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، بـ 93.27 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.