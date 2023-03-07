سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.31 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، بـ 95.29 جنيه للشراء، و 102.75 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.61 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، بـ 100.32 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.01 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 96.63 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.60 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.08 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، بـ 95.41 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطنى
حقق سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، بـ 93.27 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.