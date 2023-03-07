سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 7-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف عند: 100.07 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الكويت بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

طرح البنك التجاري الدولي، سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 96.92 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.13 جنيه للشراء، و 102.58 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.16 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.65 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 96.57 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 96.59 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري إلى 96.87 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.26 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأما سعر

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

في بنك أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 97.71 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.61 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.57 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد إلى 93.12 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.