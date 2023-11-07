سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك العاملة بمصر، تباين سعر اليوم الثلاثاء 7-11-2023، مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع في بداية تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية.

وبلغ متوسط سعر العملة الكويتية قيمة 99.91 جنيه للشراء، و100.25 للبيع وفقًا لأحدث بيان صادر من البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير الصباحي الذي تنشره بوابة «المال» بأسعار عملة الكويت بحسب ماكينات الصراف الآلي ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.32للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، بمستهل التعاملات، 96.99 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر في بنك الكويت الوطني، بداية التعاملات البنكية، 94.42 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.65 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، بمستهل التعاملات المصرفية، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 99.60 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.63 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات البنوك، 98.09 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري، 98.98 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.