سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-11-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

قدمت أفرع البنوك المختلفة سعر اليوم الثلاثاء 7-11-2023 متباين مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية للشراء والبيع، وذلك من خلال جولة لـ «المال» بين مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

والتى أظهرت متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت عند 99.86 جنيه للشراء، و 100.20 جنيه للبيع، بحسب البيان الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري».

وفيما يلي تنشر بوابة جريدة «المال» أسعار العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.63 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، ببداية تعاملات البنوك، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري، 98.98 جنيه للشراء، و99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 99.60 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، بمستهل التعاملات، 99.88 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، بداية التعاملات البنكية، 94.42 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.65 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، بمستهل التعاملات المصرفية، 95.94 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.