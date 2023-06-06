سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الثلاثاء 6-6-2023 تبايناً بالشراء والبيع في ختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية العاملة بالقطاع المصرفي، وفقاً لشاشات التداول اللحظى وماكينات الصراف الآلي، واستناداً للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار الصف حيث بلغ متوسط عملة الكويت 100.18 جنيه للشراء مقابل 100.57 للبيع، وينشر موقع جريدة «المال» أحدث أسعار للعملة الكويتية مقابل الجنيه.

طُرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف العربي الدولي بقيمة 100.26 جنيه للشراء مقابل، 100.66 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

قٌدر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي بـ 96.03 جنيه للشراء مقابل، 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء مقابل، 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.36 جنيه للشراء مقابل، 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في بنك الاسكندرية لـ 96.99 جنيه للشراء مقابل، 100.66 للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.32 جنيه للشراء مقابل، 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 93.48 جنيه للشراء مقابل، 100.66 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك «QNB»

عُرض سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء مقابل، 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدينار الكويتي فى بنك «ADIB» قيمة 98.09 جنيه للشراء مقابل، 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في «Saib»

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 100.27 جنيه للشراء مقابل، 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك «CIB»

عُرض سعر

اليوم فى البنك التجاري الدولي بـ 97.30 جنيه للشراء مقابل، 100.69 للبيع.