سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-6-2023 أمام الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي- مصر

اليوم الثلاثاء 6-6-2023 بشكل طفيف على مستوى الشراء والبيع بقيم تتراوح من 3- 18 قرشا مقابل الجنيه المصري ، ليسجل متوسط العملة الكويتية 100.14 جنيه للشراء مقابل 100.59 للبيع، وفقاً لما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري عملة الكويت وفقاً لمواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني : 94.67 جنيه للشراء، مقابل 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIBعند: 100.27 جنيه للشراء، مقابل 100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.36 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي

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سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

في المصرف العربي: 100.26 جنيه شراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند مستويات : 99.36 جنيه للشراء، مقابل 100.27للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي عند: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

في بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.66 للبيع.