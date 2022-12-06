سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-12-2022 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-12-2022، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك في مصر، مستوى صرف عند: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقرير يوميًا عن أسعار عملة دولة الكويت وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الخاصة والأجنبية والحكومي، بالإضافة إلى عدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر مستوى صرف عند: 77.22 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وفي بنك سايب، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 79.76 جنيه للشراء، و 80.19 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني مستوى صرف عند: 75.40 جنيه للشراء، و 80.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري إلى 74.27 جنيه للشراء، و 80.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سجل مستوى صرف عند: 77.15 جنيه للشراء، و 80.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 79.76 جنيه للشراء، و 80.18 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 77.43 جنيه للشراء، و 80.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 76.25 جنيه للشراء، و 81.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 78.06 جنيه للشراء، و 80.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 76.59 جنيه للشراء، و 80.18 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري مستوى صرف عند: 76.35 جنيه للشراء، و 80.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه إلى 75.88 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.