سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-12-2022 بنهاية تعاملات البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-12-2022، تباينًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك في مصر مقابل الجنيه المصري، وجاء عند 80.06 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية مستوى صرف عند: 76.89 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري مستوى صرف عند: 77.22 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري إلى 77.24 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 77.52 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 77.29 جنيه للشراء، و 80.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 78.15 جنيه للشراء، و 80.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وبينت شاشات التداول في البنك المصري الخليجي، تسجيل سعر الدينار الكويتي 76.32 جنيه للشراء، و 80.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وأوضحت شاشات التداول في بنك الكويت الوطني، تحقيق سعر الدينار الكويتي 75.50 جنيه للشراء، و 80.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 74.36 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 76.44 جنيه للشراء، و 80.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 76.34 جنيه للشراء، و 81.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه وفقًا لشاشات التداول إلى 79.89 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع.