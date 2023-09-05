سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

تباين سعر اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالشراء والبيع في البنوك المختلفة، أمام العملة المصرية، بنهاية عمليات التداول المصرفية بمنتصف أيام العمل الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف عملة الدولة الكويتية بقيمة 99.95 جنيه للشراء، مقابل 100.30للبيع، وفقاً للبيان الصادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وفيما يلي ترصد بوابة «المال» الإلكترونية أسعار العملة الكويتية كما تعرضها شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 95.94 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

عرض موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، عند 95.63 جنيه للشراء، 100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

قدرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 94.49 جنيه للشراء، 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الأهلي – مصر

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك الكويت الأهلي – مصر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

بلغ سعر حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لبنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.01 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

سعر عملة الدولة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

توقف سعر الدينار الكويتي في موقع بنك الاستثمار العربي على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الألى في لبنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 96.09 جنيه للشراء، 100.06 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

في حين سجل موقع المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 93.48 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

أعلنت شاشات التداول في بنك كريدي اجريكول مصر سعر اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.