سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الثلاثاء 5-9-2023 تباين مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.02 جنيه للشراء، و 100.37 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.02 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.78 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.11 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.76 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.