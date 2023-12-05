سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 تباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 99.84 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع، طبقا لأخر تحديث على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، في التقرير اليومي التالي، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.41 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 95.32 جنيه للشراء، و 99.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و100.27 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

و سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.60 جنيه للشراء، و100.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.62 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.95 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.