سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر2021 مقابل الجنيه، فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي داخل اكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ومن ناحية أخرى جاء سعر صرف الدولار على شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما جاءت مستويات 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بنشر التقرير الصباحي لـ”المال” أن البنك الأهلي المصري، يعرض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

على المستوى العالمي وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفيما يخص أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي وصلت إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.