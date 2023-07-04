سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 مقابل الجنيه بختام أول يوم عمل للبنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 4-7-2023 تباينا، بالشراء والبيع، مقابل العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول في أول يوم عمل للبنوك عقب العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو التي استغرقت 7 أيام، وذلك فقاً لما أظهرته شاشات التداول بفروع البنوك، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية بقيمة 100.38 جنيه للشراء، مقابل 100.73 للبيع، وفقاً للمنشور بأخر بيان صادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام العملة المحلية، 100.10 جنيه للشراء، مقابل 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك سايب سعر

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

، أمام العملة المحلية، بقيمة 100.33 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

عرض موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، عند 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

قدرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام العملة المحلية، بقيمة 97.05 جنيه للشراء، مقابل 100.73 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي كما جاء في الموقع الإلكتروني في بنك التعمير والإسكان، أمام العملة المحلية، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

توقف سعر الدينار الكويتي في موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت، أمام العملة المحلية، عند 99.42 جنيه للشراء، مقابل 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

ثبت سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الآلى في بنك بلوم مصر، أمام العملة المحلية، بقيمة 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أعلنت شاشات التداول في بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، بقيمة 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

في حين سجل موقع بنك الكويت الوطني سعر

اليوم، أمام العملة المحلية، بقيمة 94.75 جنيه للشراء، مقابل 100.96 للبيع.