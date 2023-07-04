سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 مقابل الجنيه بختام أول يوم عمل للبنوك

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام العملة المحلية، 100.10 جنيه للشراء، مقابل 100.41 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك سايب سعر
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
عرض موقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، عند 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية
قدرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام العملة المحلية، بقيمة 97.05 جنيه للشراء، مقابل 100.73 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان
بلغ سعر الدينار الكويتي كما جاء في الموقع الإلكتروني في بنك التعمير والإسكان، أمام العملة المحلية، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
توقف سعر الدينار الكويتي في موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت، أمام العملة المحلية، عند 99.42 جنيه للشراء، مقابل 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
ثبت سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الآلى في بنك بلوم مصر، أمام العملة المحلية، بقيمة 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
أعلنت شاشات التداول في بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، بقيمة 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
في حين سجل موقع بنك الكويت الوطني سعر