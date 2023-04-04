سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات فى البنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات فى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباينا لسعري الصرف بين ارتفاع وانخفاض الشراء، وارتفاع البيع، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.41 جنيه للشراء، و100.85 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.65 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.65 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.03 جنيه للشراء، و101.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

طرح سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 97.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.57 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.56 جنيه للشراء، و101.01 للبيع.

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.