سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، والتي تبدأ في الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا طوال شهر رمضان المبارك، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت في البنوك.

طرح بنك مصر، سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 99.65 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

عرض البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بــ 96.99 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 99.65 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى 95.03 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.27 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.56 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

قدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

أما سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه عند: 100.57 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق مستوى صرف عند: 97.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.