سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في أسعار الشراء حوالى 4 قروش، وشهد زيادة في سعر البيع ببعض البنوك وانخفاضا بالبعض الآخر، نهاية التعاملات البنكية، ووصل إلي 63.26 جنيه للشراء، و 63.59 جنيه للبيع، وفقا لآخر تقرير لمتوسط أسعار العملات بموقع البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار الصرف لعملة الكويت داخل البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري سعر صرف 59.48 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى ، أمام الجنيه المصري 61.04 جنيه للشراء، و 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى 60.75 جنيه للشراء، و64.88 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري إلى 62.28 جنيه للشراء، و 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، في مقابل الجنيه المصري إلى 61.66 جنيه للشراء، و63.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربى الإفريقى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك العربى الإفريقى، أمام الجنيه المصري، 60.56 جنيه للشراء، و 66.54 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه، في البنك المصرى الخليجى، 60.94 جنيه للشراء، و 63.70 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطنى

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطنى، وصل مقابل الجنيه المصري إلى 59.71 جنيه للشراء، و 63.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، 61.12 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوي صرف، 61.14 جنيه للشراء، و 63.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 61.91 جنيه للشراء، و 63.62 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه 59.55 جنيه للشراء، و 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري حقق مستوى صرف 62.41 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.