سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر

تنشر جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية، مقابل الدولار واليورو في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء 31-12-2019، ويسمح البنك المركزي المصري للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقًا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 52.56 للشراء و53.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 52.49 جنيه للشراء و53.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر 52.32 جنيه للشراء و53.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي 52.25 جنيه للشراء و53.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودى

يسجل الدينار الكويتى سعر 12.37 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالمية. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

وحقق سعر الدينار الكويتى تراجعًا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى ليصل إلى 52.69 للشراء و53.10 للبيع، مقابل 58.8592 للشراء و59.1605 للبيع فى بداية العام الجارى.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا لاحصائيات فان عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفًا، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان، هما: بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.