سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية، إضافة إلى مواقع البنوك الإلكترونية تباين سعر الكويتي اليوم الثلاثاء 31-10-2023 مقابل العملة المحلية لمصر، مقارنة بالأسعار التي عرضتها فروع البنوك أمس الإثنين، لتقدم صفحة البنك المركزي المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق الرسمية، متوسط سعر الدينار الكويتي عند مستوى 99.69 جنيه للشراء، و100.03 للبيع، بتحديثه الأخير على الموقع، وخلال السطور التالية تعرض المال لقرائها شراء وبيع لوحدة النقد الكويتية عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنك الأهلي المصري إلى 98.83 جنيه للشراء، 99.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية داخل فروع بنك مصر عند 99.50 جنيه للشراء، 99.78 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

أتاح بنك الإسكندرية شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية عند 96.48 جنيه للشراء 100.10جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات جاء سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية في بالبنك التجاري الدولي عند 97.30 جنيه للشراء، 100.10 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك التعمير والإسكان

أظهر التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، 100.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية في بفروع البنك المصري الخليجي 95.63 جنيه للشراء، 100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

اتاح بنك المصرف المتحد شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصري عند 93.48 جنيه للشراء، 100.10 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية في بنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء، 100.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أتاح بنك SAIB شراء وبيع سعر الكويتي اليوم مقابل العملة المصري عند 99.73 جنيه للشراء، 100.11 جنيه للبيع.