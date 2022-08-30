استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في بداية التعاملات البنكية، ووصل مستوى 62.16 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي متوسط سعر عملة دولة الكويت وفقًا لعدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والبنوك العربية والأجنبية والإسلامية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 61.04 جنيه للشراء، و62.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري NBE وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 60.09 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 58.51 جنيه للشراء، و62.56 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 60.55 جنيه للشراء، و62.56 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 59.53 جنيه للشراء، و 65.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 59.61 جنيه للشراء، و62.63 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، 62.10 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 60.92 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 59.87 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 60.11 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.