سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-8-2022 بنهاية التعاملات بالبنوك في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 30-8-2022، بنهاية التعاملات البنكية في القطاع المصرفي المصري، ووصل سعر عملة الكويت إلى 62.16 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرية، مقابل الجنيه، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، ببنك مصر بحسب شاشات التداول، 60.05 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول بالبنك التجاري الدولي، وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إلى 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بينت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 60.09 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك التعمير والإسكان، 59.85 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 59.53 جنيه للشراء، و 65.48 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، وفقًا لشاشات التداول، 58.51 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 59.55 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي، في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 61.04 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك بلوم مصر، إلى 62.10 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 59.68 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، إلى 58.68 جنيه للشراء، و62.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، إلى 62.17 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.