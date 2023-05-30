سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الثلاثاء 30-5-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ،ليسجل متوسط سعر الصرف إلى 100.25 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم بفروع البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 99.37 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي عند 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.38 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي القطري عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى مستويات شراء وبيع عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

جاءت مستويات الشراء والبيع على سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري عند 93.48 جنيه، و 100.65جنيه، على الترتيب.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

عرض فروع بنك الاسكندرية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 97.00 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصلت مستويات الشراء والبيع على صعيد سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني إلى 94.73 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك SAIB أمام الجنيه المصري بـ 100.28 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

في إيجي بنك إلى مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.