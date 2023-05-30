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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

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عرض في بنك سايب 100.26 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الثلاثاء, 30 مايو 23

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية سعر

الدينار الكويتي
اليوم الثلاثاء 30-5-2023 متبايناً في نهاية عمليات التداول المصرفي، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية 100.22 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المحلية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع عملة الكويت كما عرضت بمواقع البنوك الألكترونية وماكينات الصراف الألى.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

نشر موقع البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم بقيمة ، 97.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

وحافظ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب على مستوياته عند: 100.26 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وتوقف سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 99.35 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر

الدينار الكويتي
بقيمة ، مقابل الجنيه المصري، 94.75 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وطرح موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر استقراراً بقيمة 99.35 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

عرض موقع بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية قيمة: 96.97 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وثبت سعر

الدينار الكويتي
اليوم في البنك المصري الخليجي عند قيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع، مقابل العملة المحلية.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الثلاثاء, 30 مايو 23