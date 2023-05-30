سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي
نشر موقع البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم بقيمة ، 97.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الكويتية في بنك سايب
وحافظ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب على مستوياته عند: 100.26 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
وتوقف سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 99.35 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني
وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وطرح موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر استقراراً بقيمة 99.35 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
عرض موقع بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية قيمة: 96.97 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وثبت سعر