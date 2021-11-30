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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في مصر

الأهلي الكويتي يقدم السعر عند 49.67 جنيه للشراء
فاطمة إمام 11:01 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 11:01 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري 51.734 جنيه للشراء، و52.073 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

فيما تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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