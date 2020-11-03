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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري
‫محمود الصباغ‬‎ 9:44 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 9:44 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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ارتفع سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع الجاري بشكل طفيف، وفقًا لرصد تجرية بوابة “المال” على تداولات العملات يوميًا في البنوك الخاصة والحكومية

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

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سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بلغ سعر شراء الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 48.72  جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير48.72 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 47.32 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 48.55 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.67 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.54 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.04 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع في بداية التعاملات الأسبوعية

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سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.21 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.45 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 47.47 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وبلغ  سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول 47.74 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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