سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر اليوم الثلاثاء 3-10-2023 تحركًا في مستوياته أمام عملة مصر المحلية منخفضًا بالشراء والبيع بشاشات التداولات اللحظية الموجودة في البنوك ومواقعها الإلكترونية بمستهل التعاملات، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية 99.75 جنيه للشراء، مقابل 100.10 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري على صفحته الرسمية المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، لتقدم المال خلال السطور التالية مسحًا لسعري شراء وبيع وحدة النقد الكويتية، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي في اليوم البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند 97.82 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية 99.72 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرضت شاشات التداولات اللحظية لموقع المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي عند 99.71 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية عند 96.09 جنيه للشراء، 99.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة وصول سعر الدينار الكويتي بموقعه الإلكتروني إلى 100.04 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم ببداية التعاملات 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني ببداية التعاملات سعر الدينار الكويتي عند 94.29 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر في بداية التعاملات بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند 97.30 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى مستويي 96.47 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

تتيح فروع المصرف المتحد شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 93.48 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.