سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-10-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، تراجع سعر اليوم الثلاثاء 3-10-2023 بختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط صرف العملة الكويتية 99.68 جنيه للشراء مقابل 100.03 جنيه للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وفيما يلي تنشر جريدة المال أسعار صرف عملة دولة الكويت وفقاً لشاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري بقيمة: 98.81 جنيه للشراء، مقابل 99.76 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى: 99.48 جنيه للشراء، مقابل 99.76 للبيع، أمام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بقيمة: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بقيمة: 96.47 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع، امام الجنيه.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع، امام الجنيه.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.13 للبيع، امام الجنيه.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصرعند: 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني على قيمته عند: 94.21 جنيه للشراء، مقابل 100.33 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد قيمة: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.09 للبيع، امام الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

سعر اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر عند قيمة: 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.98 للبيع، امام الجنيه.