سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 ببداية التعاملات أمام الجنيه في مصر

سجل سعر اليوم الثلاثاء 29-8-2023، انخفض بسعر البيع وتباين في الشراء أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في البنك المركزي المصري إلى 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة والحكومية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 99.12 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 96.76 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.03 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.26 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 94.46 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.80 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عماة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

وحقق سعر أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.