سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

تباين سعر اليوم الثلاثاء 29-8-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 99.96 جنيه للشراء، و100.30 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير التالي بحسب شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و100.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

و سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 99.08 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.80 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.50للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.46 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ98.09 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.73 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري عرض بـ100.03 جنيه للشراء، و100.36 للبيع.