سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-11-2022 نهاية التعاملات بالبنوك في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-11-2022، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، إلى 79.70 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالسوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف عملة الكويت بالبنوك الخاصة والحكومية والأجنبية والإسلامية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 77.02 جنيه للشراء، و 79.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 77.01 جنيه للشراء، و 79.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 77.40 جنيه للشراء، و 80.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي وصل مقابل الجنيه المصري إلى 76.62 جنيه للشراء، و 80.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل مستوى صرف عند: 78.03 للشراء، و 80.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وقدّر بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 77.20 جنيه للشراء، و 80.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 76.19 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني إلى 75.27 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، فبلغ مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 74.24 جنيه للشراء، و 80.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 76.24 جنيه للشراء، و 80.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وفي بنك سايب، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 79.64 جنيه للشراء، و 80.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 76.43 للشراء، و 81.48 للبيع.