سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في سادس أيام شهر رمضان، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.60 جنيه للشراء، و 100.95 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.10 جنيه للشراء، و 101.34 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.34 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.76 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.76 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

قدر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.