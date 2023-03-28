سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

حقق سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.10 جنيه للشراء، و 101.34 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.34 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.76 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.76 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
قدر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر