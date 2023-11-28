سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مستوى صرف متباينًا في مستهل تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط عملة الكويت مقابل الجنيه المصري 99.99 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 99.73 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 99.80 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.13 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند 97.30 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند 96.76 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وعرض بنك سايب سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ100.04 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ98.09 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وقدّر بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ96.99 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند 95.63 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، فحقق مستوى صرف عند 96.09 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.