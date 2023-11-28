سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بختام تعاملات منتصف الأسبوع

عرضت شاشات التداول المنتشرة بأفرع البنوك العاملة بالجمهورية، تراجع سعر اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالمصارف المحلية والأجنبية، وسجل متوسط سعر صرف عملة الكويت قيمة 99.93 جنيه للشراء، و 100.28 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي التقرير اليومي لبواية جريدة «المال» بأسعار العملة الكويتية عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 99.73 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.76 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 100.01 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر اليوم في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.