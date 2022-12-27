سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27-12-2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، متوسط سعر صرف وصل إلى 80.50 جنيه للشراء، و 80.77 جنيه للبيع، وفقا للتقرير اليومي الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، طبقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لبعض البنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري بــ 78.24 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 77.78 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بــ 77.84 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 78.47 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصري سجل 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

و سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري وصل إلى 80.46 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 80.45 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 76.73 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، مقابل الجنيه المصري 76.63 جنيه للشراء، و 80.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري طرح بــ 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري شهد 77.76 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري عرض بــ 75.98 جنيه للشراء، و 81.14 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 76.75 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 77.03 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.