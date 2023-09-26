سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 26-9-2023 تراجعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 99.76 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، طبقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية، وشاشات التداول بالبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.80 جنيه للشراء، و100.18 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 99.79 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.30 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.54 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.56 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.89 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.