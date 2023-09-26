سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 أمام الجنيه نهاية التعاملات

جاء سعر اليوم الثلاثاء 26-9-2023، أمام عملة مصر المحلية كمتوسط سعر وحدة النقد الكويتية في مصر إلى 99.77 جنيه للشراء، مقابل 100.11 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على موقع البنك المركزي بصفحته المختصة بنشر آخر تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتقدم المنصة الإلكترونية لجريدة المال لقراءها سعري شراء وبيع وحدة النقد الكويتية على شاشات التداولات اللحظية الموجودة بفروع البنوك إضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للمصارف العاملة في السوق المصرية، والتي جاءت بنهاية التعاملات عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

يعرض بالبنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، 100.26 للبيع.

سعر الدينار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند مستويات 96.54 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بالبنك التجاري الدولي وصول سعر إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

بفروع البنك الحكومي البنك الأهلي المصري جاء سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات 98.89 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

عرضت فروع البنك الحكومي بنك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.56 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرض الموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند 99.78 جنيه للشراء، و 100.17للبيع.

سعروحدة النقد الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية في QNB الأهلي 99.78 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم وصول سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية إلى 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري 94.30 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم على شاشات التداولات ببنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري 96.99 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.