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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

الدينار يواصل استقراره داخل البنوك الحكومية
دينا مجدي 10:38 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 10:38 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 داخل معظم فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي المصري، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المــــال” الإلكترونية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.85 جنيه مصري للشراء، و52.31 جنيه مصري للبيع وفقًا للسعر المعلَن على الموقع الإلكتروني البنك المركزي المصري.

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سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي، اليوم، خلال نهاية التعاملات المصرفية داخل بنك SAIB إلى 51.91 جنيه مصري للشراء، و 52.29 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 51.91 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ومن ناحية أخرى تداولت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة،عند 49.37 جنيه للشراء، و52.27 للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات استقرت سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت مستوىات وصول سعر صرف العملة الكويتية حيث جاء الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية.

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بقلم دينا مجدي

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