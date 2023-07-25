سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-7-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

سجل سعر اليوم الثلاثاء 25-7-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية تباين لسعري الشراء والبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.48 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 97.19 جنيه للشراء، و100.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 100.26 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

و سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.58 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.93 جنيه للشراء، و101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و100.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري حقق 100.49 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.