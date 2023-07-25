سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-7-2023 بنهاية التعاملات في مصر

تباين سعر اليوم الثلاثاء 25-7-2023، في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، إذ استقر سعر الشراء، وانخفض البيع، كما ارتفع في سعري البيع والشراء في بعض البنوك، محققًا 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وتنشر بوابة «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة؟

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، 100.25 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.56 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ97.19 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.93 جنيه للشراء، و 101.10 لللبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الاهلي

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.