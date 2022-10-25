ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار نحو 9 قروش في سعريّ البيع والشراء، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية 63.32 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع بحسب تحديث موقع البنك، وتستعرض «جريدة المال» في تقريرها التفصيلي اليومي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في أكثر من بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي 62.04 جنيه للشراء، و63.66 للبيع، وذلك بحسب موقع البنك التجاري الدولي.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 59.72 جنيه للشراء، و63.52 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

في بنك مصر، أظهرت قوائم سعر الصرف، وصول الدينار الكويتي إلى 61.16 جنيه للشراء، و63.64 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدينار الكويتي 61.07 جنيه للشراء، و63.78 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم بـ 61.14 جنيه للشراء، و63.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 59.76 جنيه للشراء، و63.82 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 62.53 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي البنك العربي الافريقي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي، 60.61 جنيه للشراء، و66.59 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 63.24 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 59.57 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 59.60 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

في البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي 61.17 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

ذكر بنك سايب، أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى 63.24 جنيه للشراء، و63.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، 60.86 جنيه للشراء، و65.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، 63.24 جنيه للشراء، و63.66 للبيع.