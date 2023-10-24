سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تحرك سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-10-2023، منخفضًا أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات على مواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، لتصل متوسط سعر العملة الكويتية في القطاع المصرفي المصري إلى 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع، بحسب التحديث الأخير على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم بنك المصرف العربي الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالمصرف العربي الدولي إلى 99.87 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

حافظ البنك المصري الخليجي على سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر عند 95.63 جنيه للشراء، و100.20 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية عند 96.53 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي ببداية التعاملات الصباحية ببنك SAIB لـ 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بشاشات التداولات اللحظية ببنك المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حافظ البنك الأهلي المصري على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 98.87 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

اظهرت شاشات التداولات اللحظية أن بنك كريدي أجريكول يعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك مصر

أتاح بنك مصر سعري شراء وبيع الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات عند 99.55 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر في بداية التعاملات أمام العملة المحلية عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة عند مستويات 99.60 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.