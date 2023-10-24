سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-10-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

عرضت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، سعر اليوم الثلاثاء 24-10-2023، مقابل العملة المصرية بالبنوك المحلية والأجنبية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني، والذي جاء بقيمة 99.77 جنيه للشراء مقابل 100.12 للبيع.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية التقرير التالي بسعر صرف عملة دولة الكويت، بمنتصف تعاملات الاسبوع، كما جاءت بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، جاء بقيمة 99.81 جنيه للشراء، و100.23 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر وصل إلة قيمة 99.57 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بلغ قيمة، 97.30 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع، بختام التعاملات اليومية.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

سعر في بنك القاهرة طُرح بقيمة، مقابل الجنيه المصري، 99.60 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي سجل قيمة، 99.80 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع، بمنتصف تعاملات الاسبوع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي قُدر بقيمة، 95.63 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.56 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد حافظ علي مستواه بقيمة، 93.48 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بنهاية عمليات التداول، 98.90 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليوم في بنك كريدي أجريكول،95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.