سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية عند مستوى: 62.06 جنيه للشراء، 62.40 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه لمستوى: 59.90 جنيه للشراء، و 62.29 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 59.82 جنيه للشراء، و 62.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي؛ بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 60.79 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني؛ وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 58.53 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 59.36 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية ببنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر العملة الكويتية مستوى: 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر سجل سعر العملة الكويتية: 61.58 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدينار الكويتي: 59.62 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 57.87 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري: 60.30 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.