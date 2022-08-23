سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملة داخل البنك المركزي المصري عند مستوى: 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الكويتية، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 59.96 جنيه للشراء، و 62.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ حافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على مستوى: 59.88 جنيه للشراء، و 62.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه: 59.37 جنيه للشراء، و65.31 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه: 60.85 جنيه للشراء، و62.42 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستوى: 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر العملة الكويتية: 61.64 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف العملة الكويتية: 59.62 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه: إلى 60.36 جنيه للشراء، و 62.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه: 58.53 جنيه للشراء، و 62.52 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري؛ سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه: 59.49 جنيه للشراء، و 62.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه: 59.42 جنيه للشراء، و 62.50 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، 57.93 جنيه للشراء، و62.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر؛ وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري: إلى 61.97 جنيه للشراء، و 62.36 للبيع.