سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

عرضت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 ، مقابل العملة المصرية، وجاء متوسط سعر العملة الكويتية 100.38 جنيه للشراء، مقابل 100.73 للبيع طبقاً للتقرير المنشور بموقع «البنك المركزي المصري» ، ومن خلال التقرير التالي يستعرض موقع جريدة «المال» سعري الشراء والبيع لعملة الكويت بناء على أخر تحديث لمواقع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي على شبكة الانترنت.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية: بـ 97.10 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

بناء على ما جاء موقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر الدينار الكويتي : 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض موقع بنك الكويت الوطني على شبكة الانترنت سعر الدينار الكويتي: 94.86 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وقدم الموقع الألكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي بقيمة: 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

وشهد سعر الدينار الكويتي بموقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الانترنت إلى: 92.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وتوقف سعر

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

في البنك التجاري الدولي عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

وثبت سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي عند : 95.94 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك كريدي اجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وقُدر سعر

اليوم في بنك التعمير والإسكان بقيمة: عند 96.99 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.