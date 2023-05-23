سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

عرضت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية: بـ 97.10 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
بناء على ما جاء موقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر الدينار الكويتي : 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وعرض موقع بنك الكويت الوطني على شبكة الانترنت سعر الدينار الكويتي: 94.86 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وقدم الموقع الألكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي بقيمة: 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وطرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
وشهد سعر الدينار الكويتي بموقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الانترنت إلى: 92.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وتوقف سعر
سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي
وثبت سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي عند : 95.94 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك كريدي اجريكول مصر
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
وقُدر سعر