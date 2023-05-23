سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي ، مقابل الجنيه المصري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري: 96.99 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامي
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، مقابل الجنيه المصري: 98.09 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري: 100.39 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري: 97.10 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 100.39 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري : 94.86 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري: 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري: 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
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