سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداولات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 انخفاضاً مقابل الجنيه المصري بنهاية عمليات التداول المصرفية في البنوك المحلية والأجنبية بمصر، وتراوحت نسبة الانخفاض في البنوك بين 1-8 قروش للشراء والبيع، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية 100.33 جنيه للشراء، مقابل 100.68 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» اسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي ، مقابل الجنيه المصري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري: 96.99 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، مقابل الجنيه المصري: 98.09 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري: 100.39 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري: 97.10 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 100.39 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري: 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري : 94.86 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري: 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري: 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري: 92.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.