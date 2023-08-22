سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات، ليصل متوسط أسعار الصرف بالسوق بحسب آخر تقرير صارد من البنك المركزي المصري إلى 100.09 جنيه للشراء، مقابل 100.44 للبيع، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول المنتشرة بالأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى 99.20 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

كما عرض بنك مصر الحكومي سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية عند 99.88 جنيه للشراء، و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى مستويات 95.94 جنيه للشراء، 100.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

أظهرت شاشات التداولات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 98.09 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات بالتعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية بإيجي بنك 95.63 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلع سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه ببنك القاهرة عند 100.40 جنيه للشراء، و100.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار في بداية التعاملات داخل البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات عند مستويات 96.84 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات داخل بنك المصرف المتحد 93.48 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.