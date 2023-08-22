سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في ختام التداولات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023، في ختام تعاملاته اليومية قرشًا واحدا على صعيد الشراء، وقرشين في أغلب البنوك على صعيد البيع، ليسجل متوسط الصرف بالسوق 100.08 جنيه للشراء، و 100.43 جنيه للبيع، وفقًا للصفحة البنك المركزي المصري في اخر تحديث لها على أسعار العملات، لتعرض المنصة الرقمية لجريدة المال في السطور التالية سعري شراء وبيع بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول المنتشرة بالأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف المتحد

عرضت فروع بنك المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 93.48 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ الدينار الكويتي داخل بنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه المصري 100.11جنيه للشراء، 100.56جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

فيما سجل سعر الدينار الكويتي على موقع بنك مصر الإلكتروني أمام الجنيه 99.88 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

على صعيد المصارف الإسلامية، وصل سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.56 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان في ختام التعاملات عند 96.99 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصري الخليجي

عرضت فروع إيجي بنك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات عند 95.63 جنيه للشراء، و100.61 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

داخل أكبر بنوك الخاصة في السوق جاء سعر الدينار الكويتي داخل بنك CIB عند 97.30 جنيه للشراء، و100.56للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي امام العملة المحلية داخل فروع بنك القاهرة إلى مستويات 100.40 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي على شاشات بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 96.84 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري 99.20 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.